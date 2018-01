Em pouco mais de dois anos, filha de chefe do tráfico é baleada pela segunda vez

Uma menina de oito anos, filha de um dos chefes do tráfico de drogas na região do Lagamar, foi baleada na noite de quarta-feira, 3, no bairro Jardim das Oliveiras. No primeiro caso, ela, seu pai e sua irmã de 10 anos haviam sido alvejados. Segundo familiares, o estado de saúde da criança, que foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), é gravíssimo. O pai está preso.

Segundo informações de testemunhas, a garota estava acompanhada de outras pessoas quando um grupo armado disparou do interior de um veículo, na Rua da Cachoeira. Mesmo não sendo alvo dos tiros, ela acabou atingida. Um homem de 20 anos e outro de 22 também sofreram lesão corporal. Os três foram atingidos nos braços e nas pernas.

Moradora do Tancredo Neves, comunidade que fica às margens da BR-116, a criança e os pais já haviam se mudado da região do Lagamar, após a menina ter sido baleada na cabeça, no dia 14 de outubro de 2015. O pai era alvo de criminosos e o crime teria sido motivado por disputa do tráfico de drogas na região. De acordo com a Polícia Civil, agentes ainda estão investigando quem foi o responsável pelos disparos no segundo caso. A polícia recebe denúncias anônimas de suspeitos no número 181.

Com informação do Jornal O Povo