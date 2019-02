Em quatro anos Ceará quer implantar governo 100% digital

O Ceará quer implantar nos próximos quatro anos um governo 100% digital. A iniciativa faz parte de um plano estratégico de tecnologia da informação e comunicação, que tem como uma das ações digitalizar os serviços públicos que impactam a cidadão. O assunto foi tratado pelo secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag, Flávio Ataliba, durante reunião em Brasília com o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Economia, Luis Felipe Salin Monteiro.

Na conversa em Brasília, os dois dirigentes discutiram os pontos em comum do plano em elaboração pelo Governo do Ceará com as ações que o Governo Federal está desenvolvendo nessa área. A reunião teve também a presença da Coordenadora de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação da Seplag, Evelise Braga.

Segundo Flávio Ataliba, o objetivo é disponibilizar o maior número de serviços públicos de forma digital que o cidadão precisa ter com fácil acesso, gerando uma economia de tempo para o cidadão. “Queremos que tudo isso possa ser acessado diretamente de uma plataforma digital”, completou o secretário.

Flávio Ataliba acrescentou que a etapa atual do plano é identificar os principais serviços. Ele destacou ainda que o plano vai priorizar a digitalização dos processos internos do governo, evitando assim a utilização de papel. Com isso espera aumentar a produtividade ao unificar internamente no governo todos os processos, com redução de pessoal.

Com Governo do Estado