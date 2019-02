Em quatro anos, Enel é multada pela Arce em mais de R$ 40 milhões

Falhas no serviço prestado pela Enel Ceará culminaram em mais de R$ 40 milhões em multas aplicadas pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) entre 2014 e 2018. Do total, R$ 34 milhões já foram desembolsados pela companhia devido a multas por problemas de conformidade de nível de tensão, problemas técnicos, comerciais, apuração de indicadores, teleatendimento e universalização da prestação do serviço, entre outros.

