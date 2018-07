Em reunião do Brics, Temer pede à China fim da sobretaxa ao frango e ao açúcar

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (26) em Joanesburgo, na África do Sul, que pediu ao presidente da China, Xi Jinping, o fim da sobretaxa ao frango e ao açucar do Brasil.

Temer chegou em Joanesburgo nesta quarta (26) para participar da 10ª Cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro vai até sexta-feira (27).

“Voltamos a tratar do aumento da cota de açúcar, do frango especialmente, pedimos a ele [presidente da China] que deixe um pouco de lado, digamos, a sobretaxa que houve em relação ao frango e ao açúcar. Que nós pudéssemos aumentar as nossas exportações”, afirmou o presidente.

Temer afirmou, ainda, ao líder chinês que o Brasil quer exportar para a China produtos processados derivados da soja, como o óleo e o farelo do grão. De acordo com o presidente, Xi Jinping recebeu a proposta.

“De igual maneira, vocês sabem que nós exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos e, eu ressaltei isso a Xi Jinping, é mandar os elementos processados, ou seja, olho de soja e farelo de soja. O que naturalmente permite a industrialização no nosso país, e ele recebeu muito bem. Não senti resistência, vai mandar examinar, naturalmente. Basicamente foi isso”, disse.

Após a reunião com o presidente chinês, Temer participou da reunião plenária que reuniu os chefes de Estado e de governo dos países do Brics. O presidente do Brasil fez um novo discurso em favor da abertura comercial entre os países.

“Hoje a regra geral é essa: só somos competitivos quando somos abertos. Abertos a insumos sofisticados, a tecnologias mais avançadas, a ideias mais arejadas abertos, enfim, a mais investimentos e a mais comércio”, declarou.

Temer citou no discurso a aproximação do Mercosul (bloco composto por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai) com outros países e blocos, como Coreia do Sul, Tunísia, Marrocos, Singapura, Canadá e a Associação Europeia de Livre Comércio.

O presidente voltou a dizer que “nunca” esteve “tão perto” a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Temer também citou a declaração conjunta assinada na última terça (24), no México, entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico (México, Colômbia, Chile e Peru) para incentivar a cooperação entre os blocos latinos.

“Com os nossos sócios do Mercosul, resgatamos a ideia do livre mercado, que movia o bloco desde sua origem. Novamente estamos eliminando barreiras, ao invés de erguê-las”, disse.

Temer ainda abordou em parte do discurso a Quarta Revolução Industrial, que tem entre seus pilares o avanço de tecnologias digitais. O presidente disse que, neste contexto, o “ativo maior” de um país “é a capacidade de seus cidadãos de assimilar conhecimentos e articulá-los de forma pertinente ágil e criativa”.

A cúpula dos países do Brics vai até sexta-feira em Joanesburgo. O governo brasileiro espera que a cúpula avance nas negociações para a abertura de um escritório regional do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco do Brics. A sede deve ser instalada em São Paulo, com uma unidade em Brasília, segundo Félix da Nóbrega.