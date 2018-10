Em São Paulo, João Doria e Marcio França permanecem empatados tecnicamente

O ex-prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB), continua numericamente à frente do adversário Marcio França (PSB), mas ambos permanecem tecnicamente empatados, conforme observado na primeira rodada da pesquisa do segundo turno do IBOPE Inteligência para governador do Estado de São Paulo.

O peessedebista tem 53% dos votos válidos (eram 52%) e Marcio França (PSB) tem 47% (eram 48%). O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. A pesquisa foi realizada a pedido da TV Globo e do jornal O Estado de S. Paulo entre os dias 20 e 23 de outubro.

Considerando os votos totais, os candidatos também aparecem tecnicamente empatados. João Doria permanece com 46% das menções e Marcio França oscila de 42%, na pesquisa da semana passada, para 41%, agora. Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo são 11% e 3% não sabem ou preferem não responder (eram 10% e 2%).

DADOS DA PESQUISA

Nome da pesquisa

INTENÇÃO DE VOTO EM SÃO PAULO

Margem de erro

A MARGEM DE ERRO ESTIMADA É DE 3 PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS NO TOTAL DA AMOSTRA.

Tema

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ELEIÇÕES

OPINIÃO PÚBLICA

Contratante

PESQUISA CONTRATADA POR GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A E S/A O ESTADO DE S. PAULO.

Período

20/10/2018 A 23/10/2018

Local

BRASIL – SP

Amostra

FORAM ENTREVISTADOS 1.512 VOTANTES. O NÍVEL DE CONFIANÇA UTILIZADO É DE 95%. ISSO QUER DIZER QUE HÁ UMA PROBABILIDADE DE 95% DE OS RESULTADOS RETRATAREM O ATUAL MOMENTO ELEITORAL.

Registro TRE/TSE

REGISTRADA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO SOB O PROTOCOLO Nº SP-00150/2018 E NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SOB O PROTOCOLO Nº BR-BR-06889/2018.