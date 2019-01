Em semana intensa, Camilo espera manter apoio da Força Nacional no Ceará

Bate Papo Político – 28/01



O governador Camilo Santana tem uma semana agitada pela frente. A Força Nacional, que se concentra no Estado desde o dia 7 de janeiro, tem um tempo limite de atuação (30 dias) e está prestes a retornar à Brasília. Contudo, as ondas de ataques criminosos continuam e, para frear as ações, Camilo espera prorrogar esse prazo.

Os ataques criminosos ocorrem desde o dia 2 de janeiro. Para tentar solucionar o problema, o governador Camilo Santana pediu auxílio ao Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que enviou um efetivo extra de agentes da Força Nacional de Segurança para o Ceará.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) deste início de semana e, com consequências diretas na vida do cearense, acentua o debate entre o governo estadual e as forças federais.

Para o jornalista Beto Almeida, existem duas prerrogativas claras por parte do Governador. A primeira diz respeito à manutenção da Força Nacional em território cearense, e a outra, com perspectivas à longo prazo, espera sensibilizar parlamentares cearenses com atuação no Senado Federal para angariar o apoio do Exército no estado do Ceará.

Não se trata, no entanto, de uma intervenção federal, mas, pelo contrário, a garantia de segurança de equipamentos federais sob o controle do Estado (assim, todo a força de segurança pública fica sob controle do Ceará). Para isso, o jornalista Luzenor de Oliveira destaca as diferenças entre Força Nacional e Exército (Forças Armadas).

O que mais você precisa saber:

+ Deputado cearense, Mauro Filho, participa de reunião, em Brasília, sobre Reforma da Previdência.

+ Reforma da Previdência: “O Governo vai ter que botar no papel“, afirma Beto Almeida.

+ Cid Gomes chega a Brasília esta semana e pretende reunir, pelo menos, 5 siglas para fechar bloco de oposição.

+ Omissão do Tribunal de Contas do Estado (TCE): é importante que a população tenha acesso aos julgamentos!

+ Desastre em Brumadinho, Minas Gerais, e a falta de sensibilidade de quem espera se aproveitar da situação.

Tudo do player abaixo!!