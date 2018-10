Em todo o país foram substituídas 3.841 urnas; divulgação dos resultados começa às 19 horas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que foram substituídas 3.841 urnas eletrônicas que apresentaram problemas em todo o País, representando 0,74 % do total. O boletim foi atualizado às 15h48. Segundo a Corte Eleitoral, em três cidades foi necessário haver votação manual – Cordislândia (MG), Apuí (AM) e Saubara (BA).

Entre o primeiro boletim divulgado pelo tribunal, das 10h, e o atual, houve substituição de 2.929 urnas – no primeiro, a informação era de 912 urnas com problemas

Apuração

A divulgação da apuração de votos para a Presidência da República iniciará às 19 horas, horário de Brasília. O horário equivale ao encerramento da votação no Acre, que é o último Estado a ter as eleições encerradas, decorrente do fuso horário de duas horas para menos do horário oficial.