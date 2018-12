Demutran: em três horas, 145 motos são apreendidas em Juazeiro do Norte

Posted on

Em operação desenvolvida pelo Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte, no bairro João Cabral, foram apreendidas 145 motocicleta sem apenas três horas. A intervenção contou com a participação da Guarda Municipal e em breve irá acontecer em outros bairros.

Os motivos mais recorrentes que levaram às apreensões foram condutores sem posse da habilitação,veículos com documentação atrasada ou sem a mesma e a ausência de equipamentos de segurança (capacete).

Segundo o Demutran, entre carros e motos, estima-se que Juazeiro do Norte tem hoje uma frota de 119.042 veículos, sendo 19 mil com alguma irregularidade.

Ton Silva