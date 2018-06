Em visita a Caucaia, General Theophilo ouve reclamações sobre insegurança

O pré-candidato a Governador General Guilherme Theophilo (PSDB), acompanhado do senador Tasso Jereissati (PSDB) e de parlamentares e lideranças políticas do PSDB e do PROS, esteve hoje (23/06) pela manhã visitando o Centro Comercial e o Mercado Público de Caucaia. Insegurança, desemprego e crise no comércio foram as principais reclamações dos caucaienses.

General Theophilo, em entrevista coletiva à imprensa, disse que o Ceará enfrenta uma crise moral e de autoridade. “A gente está comprovando todo dia. Na segurança: ontem mesmo houve nova uma tentativa de chacina em Fortaleza, índices alarmantes de criminalidade, comparáveis a um país em guerra. Estamos com mais de 70 assassinatos por cem mil habitantes. Na saúde, os corredores dos hospitais superlotados, fato que todo mundo sabe e não se toma nenhuma atitude. Na parte de geração de emprego, um alto índice de desemprego”, reclamou.

Tasso Jereissati também criticou a situação do Estado: “A saúde é fundamental: se você for em qualquer hospital público em Fortaleza, ou em qualquer lugar do Ceará, vai ver o que está acontecendo como as pessoas, principalmente aquelas mais carentes, sofrendo. Na questão da segurança, hoje o cearense vive preso e o bandido solto. Perdemos toda a nossa liberdade. O cidadão cearense perdeu a liberdade de ir e vir.”

O Senador assegurou que um grupo novo de cidadãos cearenses está disposto “a mudar essa mesmice que está acontecendo no Ceará, em que as mesmas pessoas, através de conchavos, acordos, negociações, fizeram um grupo para que praticamente não houvesse mais renovação e ficassem se perpetuando no poder, as mesmas pessoas sempre”.

Para ele, “só um grupo novo, com sangue novo, com ideias novas, é capaz de mudar o Ceará. Nós temos certeza que temos aqui um time que é capaz de usar de autoridade, até porque esta faltando autoridade no Ceará, falta coragem no Ceará para enfrentar esses problemas”, concluiu.

General Theophilo mostrou-se entusiasmado com a receptividade que está tendo do povo cearense. “Muito boa. Pois essa é a ideia: servir ao povo. Estamos trabalhando muito na região metropolitana de Fortaleza, mas já começamos a fazer viagens para o interior cearense onde pretendo divulgar o nosso projeto, a nossa pré-campanha, e ficar um pouco mais conhecido do povo do Ceará”.

Com ASCOM