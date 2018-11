Em votação a maioria do TRF-4 concede prisão domiciliar a Palocci

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) votou nesta quarta-feira ,28, por conceder prisão domiciliar a Antonio Palocci, condenado na Lava Jato por negociar propina com a Odebrecht.

A sessão ainda não foi finalizada, mas a maioria dos presentes votou a favor do regime domiciliar.

João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato na segunda instância, tinha aumentado a pena de Palocci para pouco mais de 18 anos de prisão. No entanto, ele fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federeral e reduziu o tempo para nove anos e 10 meses, com o benefício de ter prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Com Informações Notícias ao Minuto