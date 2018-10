Emancipação Política: Caucaia comemora 259 anos com uma semana de atividades para a população

A Prefeitura de Caucaia está organizando uma grande festa para cidade comemorar seus 259 anos de emancipação política. As festividades começará na próxima terça-feira (9/10) e encerrará no dia 15 de outubro, data na qual o município faz aniversário.

Diversas secretarias municipais estão mobilizadas para a promoção dessas atividades. A abertura oficial será na Praça da Matriz, no Centro da Sede, às 9 horas, com apresentações culturais, hasteamento de bandeiras, começo das atividades da “Semana do Bebê” e entrega do balanço da gestão pelo prefeito.

A programação está composta de workshop, Feira da Agricultura Familiar, apresentação de orquestra, inauguração de Junta Militar na Jurema, ação de revitalização de praças, prestação de serviços, amistoso de futebol, encerramento dos jogos de verão e o tradicional desfile cívico acompanhado de festa popular.

Todo o calendário é gratuito e tem como tema “Caucaia do progresso, da glória e da luz.”

Historia

Caucaia é uma denominação de origem indígena que quer dizer mato queimado”, “vinho queimado ou, simplesmente, queimado. Caucaia, como Aldeia, ficou na dependência da Vila de Fortaleza e só depois, com a determinação do Marquês de Pombal, que suprimiu todas as Aldeias administradas pelos Jesuítas no Brasil, transformando-as em Vilas e Vigariatos, a Aldeia de Caucaia foi transformada em Vila, juntamente com mais cinco aldeias existentes na Capitania do Ceará.

A Aldeia de Caucaia recebeu o nome de Vila Nova Real de Soure por determinação da corte portuguesa, e no dia 15 de Outubro de 1759 foi realmente oficializada. A câmara Municipal se reuniu pela primeira vez, posteriormente, a 17 de Outubro do mesmo ano. Recebeu esta denominação, de Vila de Soure, por causa de uma freguesia do Bispado de Coimbra, Portugal, pois as regiões político-administrativas conservavam o sistema das antigas freguesias, que tinham autonomia religiosa e política.

Vila Nova de Soure, posteriormente Soure, após a independência do Brasil, e finalmente Caucaia, sua última e definitiva denominação. Um município cearense que foi marcado profundamente pela influência da presença e vida missionária dos Jesuítas, que guarda em toda a sua extensão as raízes deste processo evangelizador e colonizador da empreitada portuguesa. Em 1735, esses missionários, designados pela Carta Régia de 2 de outubro do mesmo ano, pouco depois estavam em plena atividade catequética dos índios que habitavam a região, os Caucaias.

Com informações Prefeitura de Caucaia e Wikipédia