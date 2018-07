Emanuel Acrizio toma posse no PRP Ceará

O vereador Emanuel Acrizio vai assumir a presidência da executiva estadual do PRP – Partido Republicano Progressista. Ele está elaborando uma proposta de trabalho para colocar o PRP na linha de frente da politica cearense.

O vereador quer um partido mais atuante e assumiu o compromisso de criar os diretórios regionais da sigla. “Nossa atuação será voltada para uma sigla mais próximo da população. Vamos transformar o PRP em um partido a cara do povo cearense”, defendeu Emanuel Acrizio.

As primeiras iniciativas serão a realização uma reunião com todos vereadores do partido no Ceará, incluindo os dois de Fortaleza e o levantamento de todos os filiados no estado.