Embarcação do Dnocs afunda durante ventania no açude Orós

Uma embarcação de propriedade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) afundou, neste sábado (2), no açude Orós, no centro-sul do Estado. A embarcação estava atracada no cais e foi levada por uma ventania. Não havia pessoas no barco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia várias embarcações atracadas no cais quando uma ventania fez uma delas se afastar e afundar no açude.

Durante a manhã deste sábado, Bombeiros da cidade de Iguatu realizaram operação de busca pela embarcação. As buscas, no entanto, precisaram ser suspensas no início da tarde pois havia poucos mergulhadores disponíveis e os pescadores locais não souberam precisar o local onde a embarcação afundou. A operação será retomada na segunda-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação deve está a uma profundidade de 20 metros. Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o açude Orós – o segundo maior do Estado, com capacidade de 1.940 hm³ – está atualmente com cerca de 5,39%.