Emprego: Fortaleza tem o quinto melhor saldo de admissões no Brasil   

Com 353 postos criados em junho, Fortaleza aparece em quinto lugar no saldo entre contratações e demissões no País, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho.

Foram 17.951 trabalhadores contratados na Capital cearense em junho, e 17. 598 desligados no mesmo período. Uma expansão de 0,06% no mercado de trabalho formal de Fortaleza. No ano, o saldo positivo chega a 1.855 postos formais criados.

No País, Belo Horizonte foi a capital que mais empregou em junho, com 881 novas vagas. O segundo melhor resultado é o de Goiânia, com saldo positivo de 740 vagas. Depois vem Brasília, com 484. Os piores resultados do mês foram os de São Paulo e Rio de Janeiro, com saldo negativo de – 5620 e – 3584, respectivamente.

COM AGÊNCIAS