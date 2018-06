Empresas têm prejuízo acima de 25% com a greve dos caminhoneiros no Ceará

O Núcleo de Economia e Estratégia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) realizou um estudo sobre o impacto da greve dos caminhoneiros na indústria do Ceará e constatou que, durante a paralisação, 46,4% das empresas pesquisadas apresentaram uma redução da produção acima de 25%. Destas, 11,5% tiveram interrupção total das suas atividades. O estudo mostra ainda que 50,9% das empresas registraram redução do faturamento acima de 25%.

Mesmo apos a greve 70,9% das empresas ainda apresentam redução da produção. Outros impactos foram que 61,1% das empresas tiveram dificuldade para honrar o pagamento da folha salarial e 68,5% de honrar os tributos do mês; 64,7% tiveram redução do investimento planejado e 94,6% dificuldade para aquisição de insumos.