Encontrado corpo e passageiro morto em queda de aeronave em Cascavel

Foi encontrado na tarde deste domingo (12), o corpo do passageiro do monomotor que caiu na manhã do sábado (12) na praia de Águas Belas, em Cascavel. O rapaz, Deive Ribeiro estava na aeronave pilotada pelo sogro dele, Tarcísio Tibúrcio Frota Filho, que também morreu na queda.

O corpo do rapaz foi encontrado por pescadores boiando na praia da Caponga, a pouco mais de dois quilômetros do local da queda. Eles ajudaram a levar o corpo para a faixa de areia.

O corpo do piloto foi encontrado por volta de 8h30 do sábado. As buscas pelo passageiro foram realizadas no sábado, sem sucesso, e neste domingo, com cinco mergulhadores.

Aeronave perdeu uma das asas, segundo testemunha, rodopiou e caiu no mar. A aeronave decolou do clube Catuleve, em Aquiraz, com destino para a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. De acordo com os bombeiros, a chuva pode ter contribuído para o acidente.

Sepultamento

A missa de corpo presente de Tarcísio acontece neste domingo (13), às 14 horas. O sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Paz