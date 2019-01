Encontro da Juventude do Semiárido marcará lançamento do ‘Hora de Plantar’, em Tauá

Acontecerá, nesta quinta-feira (24), o Encontro da Juventude do Semiárido do Ceará. Previsto para o ano de 2018, mas adiado em função do período eleitoral, o Encontro vai discutir agroecologia e democracia no Ceará.

A organização do evento conta com a participação de aproximadamente 200 pessoas e do Secretário de Desenvolvimento Agrário, Diassis Diniz. O evento ocorrerá no auditório da Cecitec, em Tauá, a partir das 11 horas desta quinta (24).

O secretário ainda vai aproveitar a sua estadia em Tauá para lançar o programa Hora de Plantar, do Governo do Estado.

O programa foi criado para atender com sementes e mudas os produtores rurais do Interior do Estado.