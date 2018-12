Encontro de Bolsonaro com MDB tem sinalização sobre nova mudança na área trabalhista: “É horrível ser patrão”

O primeiro encontro do presidente eleito Jair Bolsonaro com a bancada do MDB na Câmara Federal foi marcado por uma frase que soa como recado aos setores que se opõem à reforma trabalhista.

De acordo com reportagem do site do Jornal O Globo, Bolsonaro defendeu, em reunião, nesta terça-feira, com deputados federais do MDB, um aprofundamento das mudanças na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que estão em vigência desde o mês de novembro do ano passado.

Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmara que “é horrível” ser patrão no Brasil com a legislação atual. Bolsonaro não explicou, contudo, quais novas mudanças precisam ser feitas, mas deu uma sinalização clara que outras medidas nessa área poderão vir: