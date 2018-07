Encontro de Tática Eleitoral do PT acontece neste sábado

O Encontro de Tática Eleitoral do PT, que deve definir os nomes do partido que vão concorrer nas eleições majoritárias (governador e senador) e proporcionais (deputados estaduais e federais) ocorre na manhã deste sábado, 28, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza.

O encontro, que antecede a convenção estadual do partido – marcada para o próximo domingo, 5 de agosto, e que vai homologar as candidaturas e coligações – reúne desde às 9 horas da manhã centenas de apoiadores do partido, além de políticos filiados ao partido. O encontro, que antecede a convenção estadual do partido – marcada para o próximo domingo, 5 de agosto, e que vai homologar as candidaturas e coligações – reúne desde às 9 horas da manhã centenas de apoiadores do partido, além de políticos filiados ao partido.

Ao todo, 300 delegados estão aptos a votar e participam do evento. A unanimidade entre eles é pela reeleição do governador Camilo Santana, mas a corrida ao Senado ainda segue indefinida.

O deputado federal José Guimarães foi um dos primeiros a chegar ao local. Muito aplaudido, o parlamentar tirou fotos com os militantes que estavam na porta e no saguão do hotel. Guimarães destacou que a prioridade do PT é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado ainda defendeu a candidatura do senador José Pimentel à reeleição no Senado Federal. “Nós vamos defender (a candidatura) Pimentel para o Senado”, disse. Sobre a divergência em relação ao nome ao Senado – enquanto há quem defenda, dentro do partido, a candidatura de Pimentel à reeleição, outra ala quer que senador não entre na disputa pelo reeleição -, Guimarães disse que o assunto será debatido. “Evidentemente nós vamos fazer um debate. O PT é sempre assim. Nós nunca tivemos um encontro que não tivesse divergência. Mas não é a nossa centralidade a eleição para o Senado”, disse. Guimarães defendeu a importância da chapa majoritária de Camilo Santana – aliança que hoje conta com mais de 20 partidos. “Nós vamos, evidentemente, priorizar isso: é Lula (na disputa presidencial) e Camilo aqui no Ceará”, pontuou. Guimarães disse ainda que a expectativa é que o encontro de hoje sele a unidade do partido no Ceará. “Não tem outro caminho pro PT”, completa. Logo após Guimarães, foi a vez do próprio Pimentel chegar ao hotel. Na entrada, o senador cumprimentou os apoiadores e também tirou fotos. Vale lembrar que, caso Pimentel não se candidate ao Senado, o caminho deve ficar livre para a reeleição do presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB) e para Cid Gomes, que deve sair candidato pelo PDT. Pimentel, no entanto, disse que está à disposição do partido e que, se os delegados decidirem a favor de sua candidatura, ele será candidato. O deputado estadual Guilherme Sampaio, também presente na reunião de tática eleitoral, reafirmou que o PT estadual deve ter um candidato ao Senado. “Tá unificado a tese de que o PT deve ter candidato ao Senado”. Sampaio ainda defendeu que Pimentel dispute a reeleição. Nos últimos dias, o nome da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, também foi cogitado para a disputa do Senado.

Mais informações em instantes