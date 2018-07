Encontro em Brasília debate situação de 63 milhões de brasileiros inadimplentes

O cenário de inadimplência no Brasil segue trazendo números alarmantes. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o número de inadimplentes chegou a 63,29 milhões no mês de maio. Os dados por setor credor indicam um crescimento de 6,42% nas dívidas bancárias, que incluem cheque especial, cartões de crédito, empréstimos e financiamentos.

São muitos fatores que contribuem para que isso ocorra, mas o principal deles é a falta de entendimento do uso correto do dinheiro, por isso a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN), em parceira com a DSOP Educação Financeira, realiza o primeiro Encontro Nacional de Educação Financeira, no dia 19 de Julho, quinta-feira, no Hotel San Marco, em Brasília (DF). A proposta é debater as causas da inadimplência e mostrar como a educação financeira pode combater esse problema.

Das 14h às 20h, o evento contará com uma cronograma especial para discutir o tema, trazendo debates, painéis e palestra para mostrar a importância do assunto para a população brasileira. O encontro é aberto ao público com entrada gratuita mediante inscrição, pois as vagas são limitadas.

“O encontro acontece em um momento no qual a educação financeira está ganhando mais visibilidade com importantes iniciativas públicas (ENEF) e também no campo privado (DSOP). Sabendo disso, queremos mostrar a relevância desse tema, não só para as crianças, mas também para as famílias, que hoje se encontram em uma situação de endividamento preocupante”, analisa o Presidente Reinaldo Domingos.

Serão três conversas para abranger todas as esferas de atuação da educação financeira. No primeiro Painel será discutida a obrigatoriedade do ensino de educação financeira na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), resolução que irá preparar as nossas crianças para uma vida financeira mais saudável e ampliará os horizontes da educação financeira do País.

Já no Painel 2, um debate com o Presidente Reinaldo Domingos sobre os investimentos da aposentadoria para saber como potencializar e poupar dinheiro para o futuro. O encontro contará ainda com uma conversa sobre o novo papel das empresas no universo da educação financeira e se encerra com uma palestra dos membros da Diretoria ABEFIN. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site (https://info.dsop.com.br/encontro-nacional-abefin) ou no local do evento, que é gratuito.

Cronograma

14h – Abertura

14h30 – Painel 1: Obrigatoriedade da Educação Financeira na Base Nacional Comum Curricular – BNCC – Rede Alub de Ensino, Lauri Cericato, Ana Rosa Vilches

16h – Painel 2: Investimentos e Aposentadoria- Como potencializar e poupar seu dinheiro no cenário atual? – Mauro Calil e Mutuo Prev

17h30 – Coffee Break

17h45 – Painel 3: O novo papel das empresas no universo da Educação Financeira – Reinaldo Domingos, Edward Claudio Jr.

19h15 – Diretoria Abefin

20h – Encerramento

Com informações da Assessoria de Imprensa