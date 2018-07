Encontro Estadual do PT, neste sábado, terá cobrança por uma vaga ao Senado

O PT realiza, neste sábado, a partir das 9 horas, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza, o Encontro Estadual para oficializar apoio à reeleição do Governador Camilo Santana e definir a política de alianças nas disputas majoritária (governador e senador) e proporcional (deputados estaduais e federais). O Encontro Estadual antecede à convenção que irá homologar, no próximo dia 5 de agosto, as candidaturas e coligações.

Os 300 delegados que irão participar do Encontro Estadual são unânimes no apoio à reeleição de Camilo, mas estão divididos na corrida ao Senado. O PT elegeu, em 2010, o atual senador José Pimentel e setores do partido querem manter a vaga no Senado. Pimentel tem, porém, conflitos com Camilo Santana e com o grupo liderado pelo ex-governador Cid Gomes.

As divergências abriram espaços para a reaproximação de Camilo com o Presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB). Eunício é pré-candidato à reeleição, mas sofre resistência dentro do PT. “Se o PT decidir apoiar o senador Eunício Oliveira será por deferência ao Governador Camilo”, expôs, em conversa com a reportagem deste site, o deputado federal José Airton Cirilo ao reconhecer divergências internas sobre a corrida ao Senado.

A deputada federal Luizianne Lins chegou a se colocar como pré-candidata ao Senado, enquanto José Pimentel mantém silêncio sobre o desejo de concorrer ou não a um novo mandato. O governador Camilo Santana intensificou, nas últimas horas, articulações com lideranças estaduais do PT para tentar diminuir a resistência ao nome de Eunício Oliveira. Camilo trabalha, também, para o PT não ficar isolado na eleição proporcional (Câmara Federal e Assembleia Legislativa).

Os delegados e dirigentes estaduais estão divididos sobre o melhor caminho na eleição proporcional: uma ala defende aliança com o PC do B, PSC e PV, enquanto outros setores são favoráveis ao isolamento. “Se ficarmos isolados, teremos três vagas na Câmara e quatro na Assembleia Legislativa. Se fecharmos a coligação, podemos eleger quatro deputados federais e cinco estaduais”, calcula o deputado federal José Airton Cirilo, candidato à reeleição.