Encontro Farmarcas movimenta mercado farmacêutico

Entre os dias 8 e 11 de agosto acontecerá em São Paulo o Encontro de Associados Farmarcas 2018, um dos principais eventos do varejo farmacêutico brasileiro e certamente o maior deles ligado ao associativismo. A expectativa para este ano é da presença maciça dos associados da administradora de redes associativistas e representantes do mercado, principalmente depois do expressivo crescimento apresentado por essas lojas.

Segundo dados referentes ao primeiro semestre de 2018, o faturamento das lojas da associadas a essas redes cresceu 41,2% em relação ao mesmo período de 2017. Em números totais, o crescimento passou de R$ 647.200.962,79, para R$ 913.836.082,62, o que faz com que o objetivo da Farmarcas de se tornar o quarto maior grupo do varejo farmacêutico brasileiro, com faturamento anual acima dos $ 2 bilhões, seja bastante factível necessitando apenas continuar a rítmica de crescimento.

Recentemente, também foi atingida a marca de 800 lojas associadas com a abertura de mais uma farmácia da rede Ultra Popular em Calda Novas/GO. E a projeção é que o grupo ultrapasse mil lojas até meados de 2019.

Para Ângelo Vieira, diretor operacional da Farmarcas, a expectativa para o Encontro de Associados Farmarcas 2018 é grande. Já estão confirmadas a participação de aproximadamente 900 CNPJs, com 1500 pessoas entre associados, acompanhantes e funcionários, e cerca de 1200 representantes expositores. “Nosso objetivo é proporcionar aos nossos associados um ambiente ideal para aproximá-los dos parceiros comerciais, mas de fato o foco é na negociação. Ao colocarmos 900 CNPJ’s preparados para comprar e mais de 60 expositores preparados para vender, temos segurança de que os resultados serão excelentes para todos ”, avalia o diretor.

O evento é dividido em duas atividades principais: um encontro de negócios com a participação confirmada de mais de 60 expositores da indústria farmacêutica e da distribuição de medicamentos, que aproveitam a ocasião para fortalecer o relacionamento com os empresários associados e oferecem condições comerciais altamente diferenciadas, e um ciclo de palestras e atividades de capacitação. Onde serão apresentados os principais projetos da empresa para o próximo ano.

Para representantes do mercado farma o evento é estratégico, como avalia Eduardo Lima, diretor comercial da Merck Group. “A Farmarcas é um grande parceiro para a Merck, com uma representatividade imensa no mercado. Assim, estar próximo da estratégia lançada por grandes profissionais que estão mudando a tendência do mercado é fundamental. Por isso a empresa faz questão de estar no evento, primeiro para aprender, mas também para prestigiar grandes profissionais e amigos”, comenta.

A opinião também é compartilhada pelos associados. “A evolução do Encontro Farmarcas a cada ano é impressionante. A credibilidade com a indústria sempre aumenta, por conta do profissionalismo e de como é organizado. São muitos parceiros e as negociações estão cada vez melhores”, avalia Thiago Vergani, associado e proprietário de lojas da rede Ultra Popular.

O evento é exclusivamente dirigido aos empresários associados e às empresas parceiras, sendo uma excelente oportunidade de capacitação, relacionamento e ótimos negócios.

Sobre o evento

Encontro de Associados Farmarcas 2018

Programação

09/08 – Quinta-Feira – Espaço de Eventos Pró Magno

Feira de Negócios – um dia inteiro de negociações diretamente com as indústrias farmacêuticas e distribuidores. Momento de conhecer os parceiros Farmarcas e fazer negócios.

10/08 – Sexta-Feira – Hotel Holiday Inn

Ciclo de Palestras – dia reservado para capacitação dos associados com palestras ministradas por profissionais experientes no mercado de varejo e orientação da Diretoria Farmarcas sobre projetos e o planejamento da associação.

Mais informações – https://encontro.farmarcas.com.br/

Sobre a Farmarcas

A Farmarcas é uma empresa criada para administrar agrupamentos farmacêuticos e redes associativistas vinculadas à Febrafar – Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias. Os principais focos da empresa são a capacitação dos empresários e a excelência na gestão das lojas. Fundada em outubro de 2014, a Farmarcas iniciou suas atividades com o objetivo de tornar as farmácias independentes brasileiras mais competitivas e prósperas.

Hoje, a empresa administra nove redes (Ultra Popular, Super Popular, Maxi Popular, Entrefarma, Farma100, AC Farma, MegaPharma, Bigfort e Drogarias Maestra). São mais de 800 lojas associadas, em mais de 21 estados brasileiros.

Com informação da A.I