Encontro na quinta-feira definirá rumo do bloco de centro na eleição. Ciro é uma das opções

A próxima quinta-feira, 5, deve definir os rumo do bloco de centro nas eleições deste ano. Líderes de PP, DEM, PRB, Solidariedade, PSC e PR vão se reunir para conversar sobre os rumos que os partidos vão seguir na eleição presidencial. Apesar de o discurso oficial, mantido há meses, sustentar que o bloco vai caminhar junto, a união está perto de terminar. Há divergências sobre qual pré-candidato receberá apoio — Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) ou Álvaro Dias (Podemos) —, o que deve ser determinante para o rompimento. O PR, mais descolado, está próximo de Jair Bolsonaro (PSL).

As seis legendas têm, juntas, 174 deputados, um financiamento eleitoral superior a R$ 650 milhões e quase um terço do tempo da propaganda eleitoral gratuita na televisão. A possibilidade de usar esta força em conjunto para influenciar um futuro governo, no entanto, esbarra em divergências internas.

“O que nos une à possibilidade de formarmos um bloco de mais de 200 parlamentares no ano que vem, podendo escolher o presidente da Câmara e tirar o controle do poder de PSDB, MDB e PT, que tiveram o comando da política desde a redemocratização. O que nos divide é a escolha de um candidato nestas eleições”, disse o presidente de um dos partidos. Uma tentativa de manter o bloco unido foi a filiação do empresário Josué Gomes, filho do ex-presidente José Alencar, ao PR. Ele era visto como um possível vice, mas pesquisas mostraram que Gomes tinha pouca viabilidade eleitoral.

Nas últimas duas semanas, as legendas aumentaram a frequência das conversas, analisaram uma pesquisa encomendada pelo DEM e passaram a consultar as bases para discutir o melhor rumo para a disputa presidencial, mas não conseguiram unidade. Um integrante do grupo pondera que, mesmo que haja apoio formal, a sustentação interna não será unânime. “Nenhum partido vai ter unanimidade. Tem que deixar os arranjos nos estados soltos. Nenhum partido vai entregar 100% da sua base. Todos os candidatos sabem que não terão apoio integral”.

Jantar com tucano

O presidente de um dos partidos do grupo disse que parte do bloco está mais inclinada a apoiar Ciro Gomes, que teria mais chances de vitória, mas há resistências, principalmente, no PRB e no PSC. O pedetista é próximo da cúpula do DEM, mas a base prefere Alckmin ou Álvaro Dias.

Com informações e foto do Jornal O Globo