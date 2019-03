Encontro promove planejamento estratégico para 2019

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou nesta sexta-feira (22/3) o I Encontro de Integração e Planejamento Estratégico para 2019. O evento aconteceu no Centro Municipal de Formação e Avaliação Terezinha Costa Lima (Cemfa), localizado na Tabuba, e reuniu todos os técnicos da pasta.

Para a secretária de Educação, professora Camila Bezerra, “é de extrema importância termos esse momento para integrar e fortalecer a equipe, já que somos uma das maiores secretarias do município, responsável por 187 escolas, a segunda maior rede de ensino do Ceará.”

“Além de apresentarmos os projetos que estão sendo desenvolvidos, com ênfase para o projeto ‘Caucaia, Educação para Todos’, é importante que todos os setores estejam alinhados, trabalhando dentro do organograma da SME e do nosso plano de ação para agilizarmos nosso fluxo de trabalho e fazermos os ajustes que forem necessários para a melhoria do processo ensino-aprendizagem”, acrescenta Camila.

Do ponto de vista pedagógico, a sub-secretária Regiane Oliveira destaca que “o planejamento estratégico é fundamental para construirmos juntos a missão da Secretaria, os valores da rede municipal de ensino de Caucaia e elaborarmos um documento de fortalecimento da educação.”

Segundo Regiane, “é importante periodicamente termos momentos para planejarmos a educação do Município, pensarmos nossas metodologias e discutirmos quais metas pretendemos alcançar para as crianças e jovens de Caucaia e como caminharemos para atingi-las com qualidade.”

COM PMC