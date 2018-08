Encontro sobre Infância e Juventude começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira (23/08), a partir das 8h, o IX Encontro da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria da Criança e do Adolescente. O evento tem como tema “Uma Visão da Infância e da Juventude sob a ótica do Sistema de Justiça”, e será aberto pela desembargadora Vilauba Fausto Lopes, presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai).

O Encontro prossegue na sexta (24) e ocorrerá na sede da Defensoria Pública do Ceará, em Fortaleza. Na ocasião, o juiz Raimundo Deusdeth Rodrigues Júnior, titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude, apresentará o programa “Entrega Responsável”, nova denominação do projeto “Anjos da Adoção”.

Durante o Encontro serão realizadas palestras sobre sistema socioeducativo e eixo protetivo, além da apresentação de boas práticas, mesas redondas e debates. A iniciativa é uma realização da Defensoria, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. A programação poderá ser acessada no site da Defensoria.

SAIBA MAIS

O programa Entrega Responsável visa acolher e oferecer orientação às gestantes ou mães dentro do período puerperal (seis semanas após o parto), que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, permitindo uma tomada de decisão com responsabilidade, respeitando sua individualidade e rechaçando qualquer prejulgamento ou exposição ao constrangimento.

SERVIÇO

Evento: IX Encontro da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria da Criança e do Adolescente

Data: 23 e 24 de agosto de 2018

Horário: das 8h às 17h

Local: Auditório Jesus Xavier de Brito, da Defensoria Pública do Ceará (av. Pinto Bandeira, 1111, bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza)

Informações: 85 – 3194.5044

Com informação do TJCE