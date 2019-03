Encontro trata da política de segurança das barragens cearenses

Posted on

Uma reunião nessa sexta-feira (22) entre deputados, o secretário de Recursos Hídricos do Estado, e o prefeito de Ubajara, onde moradores foram surpreendidos no último dia 16 por uma orientação de evacuação por medida de segurança diante de riscos relativos ao açude Granjeiro, foi marcada pelo debate sobre políticas de segurança para barragens cearenses.

Estiveram presentes na reunião o secretário Francisco Teixeira, o deputado estadual Salmito Filho (PDT), o deputado federal Leônidas Cristino e o prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos.

A segurança das barragens também foi tema de discussão no dia 7 de fevereiro, onde a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), responsável pelo licenciamento de obras e da operação de reservatórios hídricos públicos e privados deu detalhes da situação cearense. Ela também é responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação ambiental por parte dos responsáveis.

Ubajara

A empresa responsável pela barragem em Ubajara, Agroserra Companhia Agroindustrial Serra da Ibiapaba, segundo a Agência Nacional das Águas (ANA), vinha sendo autuada desde 2017 para que entrasse em conformidade com leis da Política Nacional de Recursos Hídricos e Política Nacional de Segurança de Barragens.

Enquanto a interdição permanecer, a Agroserra não tem permissão de operar a barragem. Poderá retornar à rotina apenas quando a ANA concluir que a segurança da estrutura foi restabelecida.