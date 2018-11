Encontros do Conexões Municipalistas começam no Ceará terça-feira

Com o objetivo de melhorar a gestão municipal, estabelecendo o diálogo e buscando a integração e o fortalecimento do movimento municipalista, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) lança o projeto Conexões Municipalistas. O projeto prevê visitas aos municípios dos quatro cantos do país. A ideia e buscar conjuntamente a superação dos desafios e fazer avançar a pauta municipalista.

No Ceará, os encontros acontecerão, em parceria com a Aprece, nos municípios de Fortaleza (6 de novembro), Quixeramobim (7 de novembro) e Juazeiro do Norte (9 de novembro), sempre no período da manhã, a partir das 8h.

Em Fortaleza, o evento será realizado na própria sede da Aprece (Rua Maria Tomásia, 230 – Aldeota). Em Quixeramobim, o local do encontro será o auditório do Liceu Alfredo Almeida Machado (Av. Dr. Joaquim Fernandes, 95, Centro). Já em Juazeiro do Norte, a ação acontecerá no auditório da Faculdade Paraíso do Ceará (Rua da Conceição, 1228, São Miguel).

O Conexões uma nova proposta de interligação, de conexão entre conhecimento e força política. O momento visa estabelecer conexões, sendo uma oportunidade de diminuir distâncias, estreitar laços na busca pela melhoria da gestão municipal, em especial nos serviços ofertados à população.

A iniciativa prevê a conexão. A integração entre municípios, por meio do compartilhamento de boas práticas; com parlamentares, fortalecendo a atuação no Congresso Nacional; com a Confederação e com a Aprece, levando o conheci- mento e a informação de forma cada vez mais rápida e eficiente a cada prefeitura.

Com informações Aprece