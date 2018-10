Encontros universitários serão realizados no campus da UFC em Russas

A Direção do Campus da Universidade Federal do Ceará em Russas, por intermédio da Comissão Organizadora do Evento, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação nos III ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS DA UFC EM RUSSAS, que será realizado no periodo de 06 a 09 de novembro de 2018, no Campus da UFC em Russas.

Os Encontros possuem as seguintes modalidades: Iniciação Cientifica, Iniciação Acadêmica, Projetos de Extensão, Aprendizagem Cooperativa, Monitoria de Projetos de Graduação, Iniciação à Docência e Práticas Docentes no Ensino Superior.

