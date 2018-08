Enel faz acordo com a Caixa Econômica e contas de luz continuam a ser pagas em lotéricas

Após a Enel, distribuidora de energia no Ceará, ter decidido prorrogar o contrato com Caixa Econômica, as contas de luz continuam a ser pagas nas lotéricas, No mês passado, distribuidora de energia no Ceará havia anunciado fim do contrato com a Caixa Econômica.

A Empresa fez um acordo com relação as tarifas cobradas pela Caixa para a arrecadação dos pagamentos de clientes. Dessa forma, as lotéricas não vão interromper o recebimento das contas de luz que aconteceria a partir de segunda-feira, dia 6.

A Caixa reajustou em 40% o percentual que receberia por cada conta paga, o que inviabilizaria a continuação do contrato. O valor do reajuste da tarifa, após o novo acordo, não foi informado.

Além das lotéricas, os clientes poderão contar com os mais de 2 mil agentes arrecadadores disponibilizados pela distribuidora no Estado para pagamento das contas de luz, como supermercados, farmácias ou grandes comércios, por exemplo.