Reajuste de 10,53% na conta de luz: é preciso denunciar descasos e serviços de má qualidade da Enel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) realizou, nessa quinta-feira, em Fortaleza, sessão presencial de audiência pública para apresentar proposta preliminar da Revisão Tarifária Periódica da Enel Ceará. A audiência, ocorrida no auditório do Colégio SEBRAE, contou com a presença de 117 participantes, dentre os quais 11 expositores que se manifestaram sobre o processo tarifário da concessionária.

A sessão, presidida pelo diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, teve participação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), do Procon-CE, de consumidores, da Enel Ceará e do Conselho de Consumidores da concessionária.

A Enel propõe reajuste para consumidores residenciais de 10.53%, Já para consumidores de baixa tensão, a média seria de 11,39%; e os de alta tensão 12,23%. Os índices finais deverão ser aprovados no dia 16 de abril em reunião de Diretoria da ANEEL e entram em vigor a partir do dia 22 de abril.

A concessionária atende 3,5 milhões de unidades consumidoras localizadas em 184 municípios do Ceará.

Enquanto propõe o reajuste de tarifa que, por sinal, fica bem acima da inflação, a Enel é alvo das reclamações e indignação dos consumidores descontentes com a má qualidade do serviço prestado pela empresa.

Reclamações

Em Guaraciaba do Norte a população está sofrendo com as constantes quedas de energia, causando grandes transtornos. A falta de energia começou na noite dessa quinta-feira, 14 até as 3h30 da madrugada de hoje.

