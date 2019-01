Engenharia do Nutec realiza perícia em viadutos atingidos por explosivos na RMF

A Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec), órgão vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), e o Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções (Lareb), da Universidade Federal do Ceará (UFC), fizeram avaliação estrutural dos viadutos afetados através de Ensaios Não Destrutivos (END). O trabalho é uma parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Os engenheiros e técnicos das entidades estiveram no viaduto da CE-040, próxima à Ypióca, que fica na Avenida Washington Soares e foi atingido, no último dia 10, por explosivos. Os engenheiros, por meio de equipamentos como o pacômetro e o ultrassom, elaboraram um diagnóstico dos danos causados na estrutura e determinar o tamanho, o local, a necessidade e o tipo de reparo.

O pesquisador do Laboratório de E nsaios Físicos do Nutec, João Medeiros, explica que, além de contribuir com um diagnóstico preciso, os END permitem diminuir os custos para o Governo do Estado.

As técnicas utilizadas nos Ensaios Não Destrutivos possibilitam a identificação dos danos causados na estrutura do viaduto, sem danificar a construção e, depois do laudo, realizar o reparo apenas onde realmente for necessário, evitando que o Governo gaste verba restaurando todo o viaduto.

A reabilitação das estruturas, de acordo com as informações do Nutec, começará a ser executada a partir dos laudos. O professor de Engenharia Civil da UFC, Esequiel Mesquita, afirma que será possível determinar uma ordem de prioridade, começando pelos viadutos mais afetados.

Os laudos estão previstos para se rem entregues na próxima semana e determinarão o tipo de restauro que cada equipamento deverá ser submetido, bem como a ordem de prioridade e urgência.

Através de sua capacidade instala da, tanto de laboratórios como de pessoas, na área de engenharia civil, o Nutec é reconhecido como órgão de referência que contribui com as construturas e com o Estado do Ceará no atendimento das demandas oriundas do setor de construção.