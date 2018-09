Enquete TJCE: 55% dos entrevistados utilizam veículo particular para se deslocar

De 17 a 23 de setembro aconteceu, em todo o Brasil, a Semana da Mobilidade Urbana. Pensando nisso, a enquete do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) perguntou como os internautas costumam se deslocar para as principais atividades rotineiras.

Um percentual de 55% (102 votos) dos entrevistados responderam que utilizam veículo próprio e, dificilmente, fazem uso de transporte público. Em contrapartida, 35% (65 votos) afirmaram que costumam se descolar utilizando o transporte público porque não possuem veículo particular. Outros 11% (20 votos) usam bicicleta ou preferem caminhar. Ao todo, 187 pessoas participaram.

Um dos objetivos da Semana da Mobilidade foi promover a reflexão, debates e ações para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. A força-tarefa envolve a educação no trânsito, a conscientização sobre os impactos no meio ambiente e a divulgação de melhorias nos serviços prestados para os usuários do transporte público. A ação ocorreu nas principais cidades do Brasil.

Com informação da TJCE