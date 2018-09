Enquete TJCE: 64% dos internautas pretendem utilizar o 13° salário para pagar dívidas

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) disponibilizou a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas na última segunda-feira (27/08). Pensando nisso, a enquete do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) perguntou, durante a última semana, o que os internautas pretendem fazer com esse dinheiro.

Um total de 64% (72 votos) dos participantes responderam que aproveitarão para pagar dívidas ou contas atrasadas. Já 18% (20 votos) afirmaram que gastarão com viagens ou compras. Outro percentual de 18% respondeu ainda que tem a intenção de aplicar na poupança. Ao todo, 112 pessoas participaram.

De acordo com o governo, o dinheiro da primeira parcela poderá injetar R$ 21 bilhões na economia nos meses de agosto e setembro. Tem direito ao 13° quem, ao longo de um ano, recebeu benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte, auxílios-doença, acidente e reclusão, além de salário-maternidade.

Já está disponível, no Portal do TJCE, a nova enquete: Você é a favor do projeto que estabelece cotas para entrada e permanência de estrangeiros no Brasil?

Com informação do TJCE