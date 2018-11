Equipe de Bolsonaro escala ‘velha guarda’ da Câmara para viabilizar reforma previdenciária

A equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) quer viabilizar a reforma da Previdência ainda neste ano. Para isso, já começou a se mexer. Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil, recrutou um grupo de deputados influentes da velha guarda da Câmara para articular a votação. Eles avaliam alternativas para conciliar o projeto enviado pelo governo Michel Temer (MDB) ao Congresso e as propostas em estudo na equipe de Bolsonaro.

Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, Temer e Bolsonaro discutiram o assunto no encontro que tiveram nesta quarta, 7, no Palácio do Planalto. Uma das possibilidades seria propor mudanças nas aposentadorias que não dependam de emenda constitucional e possam ser aprovadas mais facilmente na Câmara.

Outra hipótese seria o presidente eleito aproveitar sua condição de deputado federal e apresentar ele mesmo um substitutivo ao projeto do governo Temer, dando peso à iniciativa. Uma alternativa seria seu filho Eduardo, que também é deputado, assinar a proposta.

Na avaliação de um ministro do governo Temer, o movimento terá condições de contornar as resistências do Congresso à reforma se o presidente e seu sucessor agirem juntos e às claras.

O grupo mobilizado pela equipe de Bolsonaro inclui parlamentares que estiveram à frente da campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT) e que não se reelegeram neste ano. Aliados do presidente eleito dizem que eles poderão ocupar cargos no futuro governo.

Com informações do jornal Folha de São Paulo