Equipe de transição vai trabalhar a 4 km do Palácio do Planalto

O local onde funcionará o gabinete de transição do governo Temer e de seu sucessor, Jair Bolsonaro, já está pronto. A exemplo do que ocorreu em gestões anteriores, as instalações temporárias estão no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília. O espaço fica a cerca de quatro quilômetros do Palácio do Planalto e a oito do Congresso Nacional e da Esplanada dos Ministérios.

Segundo uma assessora do ministro Eliseu Padilha, designado pelo presidente Michel Temer para coordenar a transição, a escolha do local se deu por falta de espaço suficiente no Palácio do Planalto para acomodar as equipes dos governos atual e de Bolsonaro, eleito neste domingo (28). A expectativa é que aproximadamente 60 pessoas trabalhem neste esquema.

O CCBB fica em uma área ampla e arborizada. As instalações reúnem um total de 2.500 metros quadrados. O presidente eleito terá acesso privativo, assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve, em 2002, na transição do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Semelhante à estrutura existente no Palácio do Planalto, haverá uma sala destinada aos repórteres, repórteres fotográficos e cinegrafistas, a exemplo do que há no Palácio do Planalto. É um local separado do prédio principal, o qual deverá ser ocupado pelo presidente eleito e seus assessores.

No prédio principal do CCBB, há várias salas de reuniões, algumas no térreo, próximas à porta de acesso do novo mandatário nacional.

AGÊNCIA BRASIL