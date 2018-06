Escola de Gastronomia Social será inaugurada em Fortaleza

O Governo do Ceará participa da inauguração da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco nesta sexta-feira (29). A escola funcionará na região do Bairro Vicente Pinzon e tem o objetivo de oferecer capacitação e formação em panificação e confeitaria, com mais de 5 mil cursos para a população do Ceará interessada em se qualificar na área. O equipamento foi doado pelo Grupo M. Dias Branco ao Governo do Ceará, que fará a gestão por meio da Secretaria da Cultura do Estado e do Instituto Dragão do Mar.

A solenidade de inauguração, que tem início às 19h, contará com a presença do governador do Ceará, Camilo Santana, representantes do Grupo M Dias Branco e outras autoridades. A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco quer contribuir para a melhoria dos índices de renda e empregabilidade dos jovens de 18 a 29 anos que buscam qualificação profissional na comunidade. A ação fortalece as políticas públicas para juventude que vive em comunidades vulneráveis. A Escola vai abranger os bairros do Castelo Encantado, Mucuripe, Serviluz, Conjunto Santa Terezinha, Praia do Futuro, Cais do Porto, Papicu, Dunas e Entorno da Regional II, dentre outros. Serão ofertados cursos nas áreas de panificação, confeitaria e auxiliar de cozinha que irão possibilitar oportunidades de empregos em restaurantes, supermercados, bares e hotéis.

Serviço:

Inauguração de Escola de Gastronomia Social em Fortaleza

Data: sexta-feira, 29 de junho de 2018

Horário: 19h

Local: Rua Manoel Dias Branco, número 20, Bairro Vicente Pinzon, Fortaleza/CE.

Com Governo do Estado