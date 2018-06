Escola Rubens Vaz é recuperada para atender a mais de dois mil alunos

O prefeito Naumi Amorim e a secretária municipal de Educação, professora Lindomar Soares, entregaram hoje à comunidade do Marechal Rondon, na Grande Jurema, a quadra poliesportiva e a Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Economista Rubens Vaz reformadas.

Os espaços exerciam suas ações com dificuldades há cinco anos. Com essa entrega e outras quatro unidades que serão inauguradas até a próxima sexta-feira (29/6), serão oito escolas e quatro quadras poliesportivas prontas para as atividades escolares e para o apoio da comunidade. “Vocês sabem da dificuldade que a gente recebeu esse município. Como eram as escolas e os prédios públicos de Caucaia. Estamos resgatando tudo”, disse Naumi.

A secretária de Educação Lindomar Soares ressaltou que a Escola Rubens Vaz é referência com seus mais de dois mil alunos. E adiantou que com o apoio do prefeito Naumi Amorim, além da recuperação dos equipamentos escolares, a educação de Caucaia contará agora com diversos projetos especiais destinados a elevar em pelo menos 10% o rendimento dos alunos da rede municipal.

A diretora da escola Rubens Vaz, Marly Xavier, lembrou que em julho próximo a unidade completa 44 anos de existência formando cidadãos para atuarem nas mais diversas atividades do município e de outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, “e que não conseguiria mais cumprir com suas funções sem o resgate dos equipamentos.”

Com PMC