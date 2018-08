Escolas de Caucaia recebem equipe para promoção da cultura de paz

A equipe de Mediação da Secretaria Municipal de Educação(SME) beneficiou mais uma unidade da rede municipal de Caucaia. A Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Paulo Ferreira da Rocha, em Matões, recebeu o programa “Mediação de Conflitos: Uma Cultura de Paz é Assim que se Faz.”

Trata-se de uma inovação da SME baseada nos princípios mais avançados da gestão escolar do planeta. Com isso, a Prefeitura pretende implementar uma política de redução da violência com ações que perpassam o ambiente escolar e envolve a comunidade na qual a unidade está inserida. Desta forma, a gestão municipal promoverá o combate ao bullying, por exemplo.

Nas sete escolas por onde passou, a equipe de Mediação (formada pela diretora de Gestão Escolar da SME, Camila Bezerra, e os técnicos professores Paulo Ricardo e Cláudia Tânia) conseguiu corrigir os desvios de organização motivados pela violência.

O programa envolve ainda a Ouvidoria da Prefeitura, de onde partem demandas. As escolas já visitadas pela equipe de Mediação da SME foram: Maria Luíza, Antônio Albuquerque, Corália Gonzaga, Pedro Laurindo, Rubens Vaz, André Camurça, Nair Guerra e Paulo Ferreira.

Criado para estimular a cultura de paz na rede municipal de ensino, o programa tem como parceiros: Ministério Público do Ceará, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Polícia Militar, Faculdade Terra Nordeste (Fatene), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Terre des Homme Lausanne do Brasil e Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc).

Com informação da A.I