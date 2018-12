Escolas de Ensino Fundamental iniciam matrículas em Caucaia

No primeiro dia de matrículas 2019 da rede municipal para o Ensino Fundamental, Amanda Vitória Nogueira Sousa, de 14 anos, acordou cedo nesta sexta-feira (21/12) para garantir vaga no nono ano na Escola Economista Rubens Vaz, na Jurema. Ela estuda na unidade há cinco anos. “Gosto muito daqui, dos colegas, das aulas, das atividades que fazemos; então resolvi vir logo, até porque é meu último ano na prefeitura”, conta a aluna.

Na ausência da mãe, a jovem levou a irmã mais velha para assinar a documentação da matrícula. “Eu vim logo com ela porque sei que é tudo bem organizado, os funcionários rapidinho atendem a gente e não se perde muito tempo”, completou Andreza Sousa.

Ao todo, a rede municipal de educação de Caucaia deverá matricular até 25 de janeiro mais de 57 mil alunos na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Essa é a projeção que temos com o acompanhamento que estamos fazendo junto às escolas, incluindo um forte trabalho que vem sendo realizado no programa ‘Busca Ativa’, que tem como público-alvo os alunos em risco de abandono e de evasão”, afirma a titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), pedagoga Camila Bezerra.

Somente a Escola Rubens Vaz da Costa deve matricular 1.200 alunos. É uma das maiores unidades da rede. “Fizemos ontem uma reunião com os pais e responsáveis, explicando o processo de matrícula, calendário e documentação necessária para que não haja ‘corre-corre’ e todos possam ser bem atendidos”, explica a diretora Marly Xavier Barroso.

Para garantir esse bom atendimento, a SME elaborou um documento detalhado com as diretrizes de matrícula para 2019 como suporte de organização e operacionalização do processo. “O objetivo é facilitar os processos e garantir um educação com qualidade social, com todos na escola e aprendendo com qualidade, de forma a dirimir as desigualdades sociais históricas”, completa a secretária.

Com PMC