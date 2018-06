Escolas e postos de saúde terão expediente diferenciado nesta quarta em Caucaia

A partida da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 27, não afetará o funcionamento administrativo da Prefeitura de Caucaia. Escolas da rede municipal de ensino e postos de saúde, no entanto, terão expediente diferenciado no turno da tarde.

Isso significa que todos os órgãos administrativo abrirão normalmente às 8 horas e fecharão às 14 horas. Como a partida contra a seleção da Sérvia está marcada para as 15 horas, as unidades educacionais não terão aula à tarde. Já as unidades básicas de saúde funcionarão até 13 horas, em horário corrido (sem pausa para almoço).

Os chamados “serviços essenciais” não sofrerão interrupção. Logo, funcionarão normalmente: o Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha (no Parque Soledade), a Maternidade Santa Terezinha (na Jurema), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Centro e da Jurema, e as rotas de limpeza urbana.

A medida é similar a que foi implementada pelo Governo para as secretarias estaduais e pela Prefeitura de Fortaleza. Na quinta-feira, 28, o funcionamento de todos os órgãos municipais de Caucaia volta ao normal.

Com informações da Prefeitura de Caucaia