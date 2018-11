Escritório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é aberto em Fortaleza

A governadora em exercício do Ceará, Izolda Cela, participou nesta terça-feira (13), da solenidade de abertura do escritório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Fortaleza. O evento contou com a presença da chefe da Delegação Regional do CICV para a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, Simone Casabianca-Aeschlimann.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização humanitária neutra, independente e imparcial, que atua em mais de 80 países, em parceria com governos locais e organizações. O objetivo é ajudar a reduzir as consequências humanitárias da violência armada na população, levando proteção e assistência para vítimas de conflitos armados e de outras situações de violência.

Em Fortaleza, o trabalho foi iniciado em abril de 2018, com a assinatura, junto à Prefeitura e as secretarias municipais de saúde, educação, assistência social e juventude, de um acordo de cooperação técnica para a implementação do programa Acesso Mais Seguro. O convênio promove mudanças no conhecimento, comportamento e postura dos profissionais e gestores frente à convivência com riscos relacionados à violência armada, permitindo que sejam gerenciados de forma eficaz, eficiente e coerente.

Em outubro, foi assinado um novo acordo com a Secretaria de Segurança Pública para a realização de cursos de Formação de Instrutores em Direitos Humanos aplicáveis à Função Policial. A primeira capacitação ocorrerá de 19 de novembro a 7 de dezembro.

COM GOVERNO DO ESTADO