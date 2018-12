Posted on

Escultura de cearense inspirada na lenda do tesouro de Ipu irá compor o carro abre-alas da União da Ilha em 2019. Não é a primeira vez que lendas cearenses ganham destaque no cenário nacional.

