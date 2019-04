Escultura de Cristo de mais de 80 e torre de igreja desabam em Viçosa do Ceará

A torre da Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, desabou na madrugada deste domingo (31) junto com a estátua do Cristo Redentor. A estrutura cedeu dentro do prédio e danificou a cobertura do local. De acordo com a Guarda Municipal, não há informações de vítimas. Os agentes afirma que a estrutura começou a ceder na noite de sábado.

Em janeiro deste ano, a igreja passou por uma reforma. O templo era aberto apenas para visitação.

Em nota técnica divulgada neste domingo, Esequiel Mesquita, professor de Engenharia Civil e coordenador do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Estruturas relembra as condições o prédio antes da queda. “Evidenciou-se que a presença de fissuras em quase todas as fachadas da igreja, nas paredes e pisos internos. Estas fissuras por vezes se apresentavam com grandes dimensões (> 10 mm de abertura) e em alguns casos em posições quase simétricas em relação ao lado oposto”.

Inaugurada em 1938, a Igreja do Céu está erguida no topo de um morro, a cerca de 900 metros de altitude, de onde é possível ter uma bela vista da cidade. A imagem do Cristo Redentor foi esculpida em 1937. O acesso pode ser feito de veículo, por rua asfaltada, ou a pé, o que exige certo preparo físico e muito fôlego, pois a escadaria tem 324 degraus.