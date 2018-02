Esperança: Castanhão recebe volume de água pela primeira vez em 10 meses

Demora para pegar água

A meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Meiry Sakamoto explica que as chuvas que ocorrem na região ainda não são suficientes para abastecer o maior açude do estado; isso deve ocorrer com o aumento do volume de água nas bacias que recarregam o reservatório.

“As bacias de contribuição dos principais reservatórios do estado, que são o Orós e o Castanhão, ficam justamente no Centro-Sul do estado, daí chuvas boas no Cariri, no Centro-Sul, podem sim converter em água pros reservatórios.”

A média de chuvas para o mês de fevereiro no Ceará já foi ultrapassada. Conforme dados ainda preliminares, até esta terça-feira (20), o volume observado é de 157 milímetros, 32% acima da média histórica para todo o mês.