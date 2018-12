Está no Grande Porto: Gorete e Aníbal se preparam para continuar na Câmara

A movimentação do Governador Camilo Santana (PT) para montar o secretariado do seu segundo mandato abrirá espaços para a convocação de suplentes à Câmara Federal na legislatura que começa em janeiro do próximo ano. No primeiro momento, serão beneficiados os suplentes Anibal Gomes (DEM) e Gorete Pereira (PR).



Aníbal herdará a vaga aberta com a volta de Mauro Filho (PDT) à Secretaria da Fazenda ou mesmo de Idilvan Alencar para a pasta da Educação. Mauro e Idilvan foram eleitos deputados federais. A vaga para Gorete Pereira permanecer na Câmara Federal pode ser garantida com a presença do deputado José Nobre Guimarães no Secretariado de Camilo Santana. A reportagem está no Jornal Grande Porto.



Guimarães recebeu convite, nega, mas já se antecipou para dizer que, se Camilo o chamar para qualquer missão, a aceitará.

Não se recusa convite de governador, disse Guimarães, e entrevista veiculada, nesta quarta-feira, no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza).



Camilo que, nessa terça-feira, apresentou o projeto de reforma administrativa reduzindo o número de pastas das atuais 27 para 21 tenta, também, contemplar os aliados. A tarefa não vai ser fácil.

A administração do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, pode, também, abrir espaços para atender aos aliados que não conseguiram reeleição à Câmara Federal ou Assembleia Legislativa.