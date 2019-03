Estação de Metrô de Parangaba ganha novo centro de compras

A estação Parangaba do Metrô de Fortaleza se prepara para se tornar um novo centro de compras do bairro. Seis das 15 lojas que funcionarão na entrada da estação já estão de portas abertas para o público. As outras estão na fase final de montagem. A abertura das lojas faz parte de iniciativa da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, vinculada à Secretaria da Infraestrutura, para oferecer serviços e maior comodidade aos passageiros nas estações e, ao mesmo tempo, estimular a economia e potencializar as receitas do metrô.

Entre as lojas já abertas ao público, estão a Mariler, que além de roupas, comercializa diversas utilidades; o Atelier Popular, que oferece serviços de costura e consertos de peças de vestuário; e o espaço de ensino à distância do Centro Universitário Unigrande, a lanchonete Arte do Sabor; a loja de produtos naturais Flor de Cactus, além da Bueno Crédito, que oferece empréstimos consignados. Em fase de montagem estão as lojas Associação Mãos que Criam, que vai trazer produtos de artesanato; Metrô Lanches, Mania de Salgados e João Lanches, oferecendo refeições rápidas; MCX Imobiliária; Intercapas, com produtos eletrônicos e acessórios; Farmácia i9; e a Pafran loja de cosméticos.

“Estou ansiosa para ver tudo funcionando, porque vai ser uma grande economia de tempo e um conforto encontrar alguns produtos que nós procuramos aqui mesmo no Metrô, sem ser necessário ir mais longe”, conta a moradora da Parangaba, Alexandra Batista, que utiliza o metrô para passeios e trabalho. A usuária Sandra Maria diz que as lojas facilitam o dia-a-dia. “No meio da pressa, é sempre bom ter disponível por perto um lanche e uma loja para resolver algum problema”, diz ela.

Empreendedores interessados em implantar lojas na Parangaba ainda podem se credenciar na Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, visando futuras oportunidades. Documentos e procedimentos para credenciamento e solicitação de espaço estão disponíveis no site da empresa (www.metrofor.ce.gov.br).

Saiba mais

Além da abertura de lojas, a Cia Cearense de Transportes Metropolitanos promove outros tipos de negócios não-operacionais nas estações, como a fixação de anúncios publicitários e a instalação de máquinas de venda. Durante o ano de 2019, será disponibilizada ao mercado a fixação de anúncios publicitários e máquinas de vendas em todas as estações da Linha Sul e dos VLTs Parangaba-Mucuripe, do Cariri e de Sobral, espaços para envelopamento de trens, espaços para eventos, panfletagens e estandes nas estações, além de negócios envolvendo empreendimentos associados. Para mais informações, agendamento de reuniões e visitas às estações, empreendedores podem entrar em contato pelo telefone (85) 3101-7178 ou por e-mail negocios@metrofor.ce.gov.br.

Ascom Metrofor