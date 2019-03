Estado dispensa policiais da reserva que atuaram contra ataques criminosos

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) vai dispensar nesta quinta-feira (7) os 139 policiais militares da Reserva Remunerada que foram convocados para trabalhar durante a onda de ataques ocorrida em janeiro deste ano no Ceará.

Eles iniciaram os trabalhos no dia 18 de janeiro, prazo estipulado pelo Governo do Estado para se apresentarem, e foram empregados no policiamento ostensivo de Fortaleza, da Região Metropolitana e do interior do estado.

Os convocados receberam remuneração com valor idêntico ao do Batalhão de Segurança Patrimonial, dependendo do posto ou graduação. Foram convocados 1.200 policiais da Reserva Remunerada, mas somente 139 foram chamados por ‘necessidade institucional’, segundo a PM. Na época, eles passaram por exames de saúde e físicos e, após aprovados, foram reintegrados à ativa.