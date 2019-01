Estado do Ceará é um dos 50 maiores tomadores de empréstimo do BNDES

O Estado do Ceará aparece como um dos 50 maiores tomadores de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo dados divulgados pelo BNDES, o Ceará tem empréstimos no valor de R$ 4,9 bilhões, figurando, de acordo com a lista, como 37º maior devedor. Em primeiro lugar, nessa relação, está a Petrobras, seguida Embraer, Norte Energia, Vale, Estado de São Paulo, Construtora Odebrecht, Transportadora Associada de Gás (TAG), TIM e Telefônica Brasil.

Os dados podem ser conferidos neste link.

As informações que constam no site do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) inauguram, nesta sexta-feira (18), uma ferramenta de consolidação de dados sobre seus 50 maiores clientes dos últimos 15 anos. O site tem, ainda, informações sobre contratos de exportações brasileiras de engenharia para obras no exterior, principais projetos e empresas sócias do banco, por exemplo.

“A ferramenta permite ao usuário ver cada operação efetuada com os 50 maiores tomadores de recursos dos últimos 15 anos (2004 a 2018), além de disponibilizar recortes trienais. Anteriormente, para chegar a esse tipo de resultado, era necessário buscar por informações em diferentes páginas e, às vezes por diferentes linhas de financiamento“

Destaca, em nota, o BNDES.

Segundo, ainda, as informações do BNDES, o site possibilita “saber se os recursos emprestados pelo banco para os maiores clientes foram por meio de empréstimos ou de investimento em renda variável, por compra de ações negociáveis ou por outras formas do BNDES entrar na estrutura societária da empresa”.



A liberação das informações sobre o BNDES retrata mais um compromisso de campanha do então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro divulgou a ferramenta do BNDES em seu Twitter. “Ainda vamos bem mais a fundo! BNDES divulga interessante link identificando os países que usaram os recursos financeiros do Brasil e os motivos dos empréstimos. Tire suas conclusões“, destacou.