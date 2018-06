Estado entrega 183 equipamentos sociais em 60 municípios

Desenvolvido pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares II) conclui, oficialmente, as atividades no Ceará, contabilizando a construção de 183 equipamentos sociais, em 60 municípios cearenses, beneficiando 84.160 crianças e adolescentes. Os resultados, as experiências e os impactos gerados pelo Proares II nas comunidades contempladas serão apresentados nesta terça-feira, 26 de junho, a partir das 9h, no Seminário de Encerramento do Proares II, no Hotel Mareiro.

Promovido pela STDS, por meio da Unidade de Gerenciamento do Proares II, o seminário irá reunir prefeitos e secretários de Assistência Social dos 60 municípios beneficiados, representantes do BID, e das secretarias Estaduais parceiras (Seduc, Sesporte, Seas, Secult e Seplag), do Unicef, Sine/IDT e do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS). A solenidade será presidida pelo titular da STDS, Francisco Ibiapina, e o consultor do BID, Francisco Ochoa. A programação (em anexo) transcorrerá das 9h às 17h. A palestra magna com o tema “O Proares no Contexto da Pobreza e Desigualdade Social no Ceará”, será ministrada pelo economista do Ipece, Jimmy Oliveira, às 10h30.

Obras sociais

“O Proares II é um dos maiores programas de reformas sociais do Ceará. Além de construir dezenas de equipamentos e qualificar a estrutura social nos municípios, o programa leva capacitação e promove o acesso e a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas, sobretudo crianças, adolescentes e suas famílias, justamente nas comunidades mais carentes do Estado”, destaca o titular da STDS, Francisco Ibiapina. “É tudo feito e elaborado em parceria com os municípios, de acordo com os interesses das comunidades beneficiadas, e integral acompanhamento do BID”, acrescentou o secretário.

Executado nos últimos oito anos, o Proares II viabilizou a construção de 65 equipamentos esportivos para 36.450 crianças, 52 Centros de Educação Infantil (CEI) e duas Bibliotecas, para melhorar a educação de mais de 8.460 crianças; 21 Polos de Convivência Social garantindo mais cultura, esporte e capacitação profissional para 10.500 pessoas; 41 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), trazendo mais bem-estar para 28.750 mil famílias.

Qualificação

Foram construídos, ainda, dois centros de atendimento socioeducativo: a Unidade Provisória Dr. Zequinha Parente, em Sobral – com capacidade para 40 adolescentes e proposta de atendimento regionalizado –, e a Unidade de Semiliberdade Mártir Francisca, em Fortaleza, um complexo com quatro casas, numa perspectiva de clima residencial, possibilitando o convívio familiar e participação dos adolescentes em atividades comunitárias.

Além da construção e monitoramento de 183 equipamentos sociais, o Proares II garantiu a qualificação de centenas de técnicos e gestores estaduais e municipais, realizou seminários e oficinas e promoveu, com a participação das comunidades beneficiadas, planos de ação e atividades de inclusão social e inserção produtiva para jovens em risco social e pessoal.

Municípios beneficiados

Amontada, Barroquinha, Bela Cruz, Caririaçu, Catarina, Chaval, Choró, Croatá, Graça, Granja, Itapipoca, Itarema, Itatira, Madalena, Maranguape, Parambu, Saboeiro, Salitre, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Uruoca, Viçosa do Ceará, Aratuba, Aiuaba, Miraima, Quixelô, Pereiro, Paramoti, Tarrafas, Arneiroz, Ibaretama, Araripe, Morrinhos, Assaré, Cariré, Tamboril, Santana do Cariri, Ipueiras, Boa Viagem, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Martinópole, Santana do Acaraú, Massapê, Coreaú, Pires Ferreira, Caridade, Capistrano, Jardim, Palmácia, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara, Apuiarés, Campos Sales, Iguatu, Cariús, Mauriti, Pedra Branca e Monsenhor Tabosa.

Com Governo do Estado