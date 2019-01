Estado permanece com condições favoráveis de chuvas nesta semana

Após um fim semana chuvoso, o Ceará segue com condições favoráveis para novas precipitações nos próximos dias. A presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) localizado a leste do Nordeste deve proporcionar chuvas na porção sul do estado. Já para o norte, as precipitações terão influência de áreas de instabilidade provocadas pela maior proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa do Ceará.

Ao longo desta segunda-feira (14), a rede de radares mantidas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) captou chuvas captou chuvas em todas regiões. Os dados serão divulgados nesta terça (15).

Já no intervalo entre as 7h deste domingo (13) e as 7h de hoje, foram registradas precipitações em mais de 100 municípios, sendo os maiores em Mombaça (64 mm), Aratuba (63 mm) e Barroquinha (52,1 mm). Em Fortaleza, o maior acumulado foi registrado no posto Fundação Maria Nilva, com 46 milímetros. O balanço ainda é parcial e será atualizado ao longo dos próximos dias.

Diante do cenário meteorológico – presença do VCAN e proximidade da ZCIT -, para esta segunda os meteorologista preveem céu nublado com eventos de chuva na região Jaguaribana, na Ibiapaba, no Cariri e no Maciço de Baturité. Precipitações também são esperadas no Litoral Norte e no Sertão Central e Inhamuns.

Já para terça e quarta-feira (16), o Estado terá nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões. Apesar da atual previsão do tempo, a Funceme realizará novas análises nos próximos dias para atualizar as condições, caso necessário.

